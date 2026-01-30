Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en terreno donde vivía Julia Chuñil

30 en. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se confirmó que se amplió hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno donde vivía Julia Chuñil, el cual ha sido materia de investigación en los últimos días en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos.

La ampliación se produjo considerando que las diligencias en terreno debían culminar este sábado 31 de enero, por lo que ahora los equipos podrán seguir sus labores en el sector.

Las últimas diligencias

El operativo policial se ha centrado en los alrededores de la vivienda de Chuñil y en una bodega, la que cuenta con un radier. Además, en las últimas horas se sumó un entomólogo, que cumple una labor clave en el análisis de insectos que salen desde la tierra.

Este viernes, personal de Carabineros comenzó a taladrar justamente esta bodega y romper el radier, en el que se encontró una anomalía.

En medio del operativo en el terreno de la mujer, la Fiscalía continúa realizando diligencias, mientras uno de sus hijos -apuntado como el autor del presunto crimen- está en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario total.

