Congreso despacha a ley reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

17 mar. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, el Senado despachó a ley la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quedando lista para su promulgación por el Presidente José Antonio Kast.

La Sala de la Cámara Alta aprobó con 41 votos a favor, dos en contra y una abstención la iniciativa ingresada por la administración de Gabriel Boric y puesta en discusión inmediata por el actual Gobierno el lunes.

Ahora Gendarmería depende del Ministerio de Seguridad Pública

La reforma establece que la institución a cargo de los penales en Chile pasará de depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad Pública.

Con su incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se limita el derecho de los funcionarios de Gendarmería a asociarse, por lo que sus gremios quedarán disueltos una vez que se publique la normativa.

Tras la votación, el ministro de Justicia y DD.HH, Fernando Rabat, señaló que "el Senado de la República ha despachado una reforma constitucional muy relevante para el sistema de seguridad del país. Ha dispuesto que Gendarmería de Chile pase a estar bajo la tuición del Ministerio de Seguridad. Ello nos permitirá tener un rol institucional de Gendarmería acorde a las necesidades de seguridad que tiene".

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