La ex Gran Hermano de Argentina Luciana Martínez quedó libre: la acusaron de robarle a un turista que conoció en un bar

17 mar. 2026 - 21:12 hrs.

La exparticipante de Gran Hermano de Argentina, Luciana Martínez, recuperó su libertad después de que un juez accediera a la solicitud del fiscal de investigar el caso como hurto y no como un delito más grave.

La joven había sido detenida el sábado pasado en el hotel Smart del barrio porteño de Palermo, luego de que un turista estadounidense la acusara de robarle sus pertenencias tras una salida nocturna juntos.

Las cámaras de seguridad del hotel registraron su presencia en el lugar a las 06:52 del 14 de marzo, imágenes que forman parte de la investigación en curso.

Junto a ella también fue detenido su manager, Cristian Wagner. Sin embargo, Martínez se presentó a declarar y negó todas las acusaciones. Más aún: según informan los medios argentinos, ella misma denunció al turista por abuso sexual.

Su testimonio habría sido clave para que el magistrado concluyera que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa.

De Gran Hermano a la cárcel: aparecieron los videos que complican a Luciana Martínez, acusada de ser "viuda negra".



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Con condiciones, pero libre

Si bien Martínez ya está en libertad, el juez le impuso una serie de restricciones mientras continúa el proceso judicial: tiene prohibido acercarse al denunciante, debe presentarse el primer día hábil de cada mes ante el tribunal y no puede obstaculizar las tareas investigativas.

La causa busca determinar si existió un apoderamiento indebido de bienes sin violencia, lo que encuadra en la figura de hurto y no de robo.

La versión del turista y la de Luciana

Según la denuncia, el ciudadano estadounidense afirmó que la mediática lo habría emborrachado para sustraerle pertenencias en el hotel. El entorno de la exparticipante, en tanto, tiene una lectura completamente distinta: según informó Crónica, quienes la rodean creen que ella es inocente y que todo fue un malentendido con el turista.

La investigación continúa para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió esa noche.