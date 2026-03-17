"No le veo mucho futuro": Delegado presidencial pone en duda el proyecto de Tren Santiago-Valparaíso

17 mar. 2026 - 20:29 hrs.

¿Qué pasó?

El futuro del tren que uniría Valparaíso con Santiago volvió a quedar en entredicho. El nuevo delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, se mostró escéptico sobre la iniciativa impulsada por el gobierno anterior y advirtió que es inviable.

Según recoge Emol, la autoridad afirmó a Radio Digital que "no le veo mucho futuro", explicando que uno de los principales problemas es la duración del trayecto, ya que "cualquier proyecto que esté sobre una hora y media es inviable".

A su juicio, la ampliación de la Ruta 68, con nuevos túneles y mayor rapidez, restaría competitividad al tren frente al transporte por carretera.

Proyecto de Tren Santiago-Valparaíso era del gobierno de Boric

El delegado también puso sobre la mesa el tema del financiamiento, subrayando que este tipo de obras requiere apoyo estatal para poder concretarse. "Hoy no estamos en condiciones de aportar subsidios porque no tenemos recursos", advirtió.

En este punto coincidió con los ministros de Obras Públicas, Martín Arrau; y de Transportes, Louis de Grange, quienes han planteado la necesidad de revisar la iniciativa. Según Millones, el cambio de gobierno abre la posibilidad de replantear el proyecto original y buscar alternativas más sostenibles para conectar ambas ciudades.

El proyecto ferroviario contemplaba que el servicio volviera a operar en 2030, tras años de ausencia. Sin embargo, las dudas expresadas por el delegado presidencial dejan en suspenso una obra que, por ahora, parece difícil de concretar.