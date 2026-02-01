Con cintas "tipo aeropuerto" y conexión al Tren a Melipilla: Así será la ampliación de la Estación Central del Metro de Santiago

01 feb. 2026 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las estaciones más colapsadas de la Línea 1 del Metro de Santiago es la Estación Central, detención que se conecta con los servicios ferroviarios de EFE hacia Nos y el sur del país.

Este gran flujo está pronto a aumentar drásticamente, ya que para finales de esta década EFE tiene contemplado poner en operación el Tren Alameda-Melipilla (TAM), el que será su servicio con mayor demanda de pasajeros.

Ante este panorama, Metro ideó un plan para ampliar su estación de la Línea 1 y así aliviar el flujo de pasajeros y generar una conexión expedita con la Estación Central subterránea que EFE construye para el TAM.

Así será la ampliación de la Estación Central del Metro

De acuerdo a la información ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la ampliación que planea el Metro cuenta con un túnel de 234 metros para conectar con el TAM, pasillo que tendrá seis cintas transportadoras "tipo aeropuerto" para agilizar el tránsito de pasajeros.

SEA

La obra pública considera también dos galerías "trasandén" para aumentar la capacidad de la estación de la Línea 1 y una nueva mesanina que aprovechará el paso bajo nivel vehicular -nunca utilizado- que se ubica en la intersección de la Alameda con las calles Chacabuco y Exposición.

SEA

Además, el proyecto de Metro contempla ampliar el acceso oriente de la estación y la mesanina actual en donde se ubican las boleterías, entradas y salidas de los andenes de la Línea 1.

