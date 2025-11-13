Tren Alameda-Melipilla inició su construcción: Estas son las comunas por las que pasará el recorrido

13 nov. 2025 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Fue ayer miércoles, con la presencia del Presidente Gabriel Boric, que se dio inicio a las obras del proyecto del Tren Alameda-Melipilla, proyecto que planea conectar la capital con distintas comunas de la Región Metropolitana que no pertenecen al Gran Santiago.

La iniciativa tendrá tres etapas de construcción, esperándose que esté operativo completamente en el tercer trimestre de 2029.

El proyecto tiene una serie de características que beneficiarán a una parte importante de la población. De hecho, según las respectivas estimaciones, se espera que 1,1 millones de personas tengan un impacto positivo por la construcción del tramo. Todo esto gracias a una inversión que supera los 1.900 millones de dólares.

¿Por cuáles comunas pasará el Tren Alameda-Melipilla?

El servicio, que contará con una flota de 22 trenes 100% eléctricos, contempla tres vías hasta Malloco (dos para pasajeros y una de carga) y dos vías hasta Melipilla: una de pasajeros y otra de carga, tendrá una extensión de 61 kilómetros.

Así, pasará por 11 estaciones distribuidas en ocho comunas que son las siguientes:

Estación Central

Cerrillos

Maipú

Padre Hurtado

Peñaflor

Talagante

El Monte

Melipilla

¿Cuándo estará listo el tren Alameda–Melipilla?

La construcción se divide en tres fases. La primera comienza ahora y considera el tramo Melipilla–Malloco (casi 36 kilómetros), que conectará las comunas de Talagante, El Monte y Malloco.

La segunda etapa contempla la conexión Malloco–Lo Errázuriz (21,5 kilómetros), incluyendo estaciones en Maipú y Cerrillos, además de una conexión con la Línea 6 del Metro en Lo Errázuriz. Se estima que el servicio Talagante–Lo Errázuriz podría comenzar a operar durante el último trimestre de 2027.

Finalmente, la tercera fase contempla el tramo entre Lo Errázuriz y la Alameda. Según las proyecciones oficiales, el tren Alameda–Melipilla estaría completamente operativo hacia el tercer trimestre de 2029.

