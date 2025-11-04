"Un sueño anhelado por la comunidad": Así será la nueva barcaza para la conectividad de lago en el sur de Chile

04 nov. 2025 - 19:19 hrs.

¿Qué pasó?

Los Astilleros y Servicios Navales (ASENAV) diseñarán y construirán la nueva barcaza para el lago O'Higgins, en la región de Aysén. Un proyecto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que es fundamental para la conectividad, el turismo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicho territorio austral.

Así será la nueva barcaza para el lago O'Higgins

La Dirección de Obras Portuarias (DOP) del MOP y ASENAV ya firmaron el acuerdo en el cual se establece que la nueva embarcación comenzará su fase de construcción en 2026 en los astilleros de la empresa en Valdivia, en la región de Los Ríos.

Dentro de sus características se encuentra una eslora (largo) de entre 25 y 32 metros que permitirá tener una capacidad de 25 pasajeros sentados, cuatro automóviles, dos camiones o minibuses y corrales desarmables para el traslado de ganado en pie.

La nueva barcaza prestará servicio a 12 familias -unas 50 personas- que viven alrededor del lago O'Higgins, para quienes este transporte lacustre es fundamental en su vida diaria. Además, el navío permitirá también fomentar el turismo intrarregional y nacional en la zona.

"Es un orgullo para nuestro equipo asumir el desafío de construir una embarcación que responde a una demanda significativa de los habitantes de la región de Aysén (...). Pondremos toda nuestra experiencia y capacidad técnica en desarrollar una barcaza segura, moderna y funcional", dijo el gerente general de ASENAV, Fernando Rodríguez.

Por su parte, el director nacional de la DOP, Ricardo Trigo, se refirió a la embarcación como "un sueño anhelado por la comunidad", el que gracias a una inversión pública de más de $4.000 millones "va a permitir mejores estándares desde el punto de vista de la comodidad y la seguridad, tanto de los pasajeros como de la carga".

