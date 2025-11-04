Unirá tres carreteras en solo 6 minutos: Así es la nueva autopista urbana que comenzará a construirse este mes en Maipú y Pudahuel

04 nov. 2025 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta primera quincena de noviembre se espera que inicie la construcción de una nueva autopista urbana en la ciudad de Santiago: se trata de la Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68, que unirá las carreteras que se dirigen a la región de Valparaíso con un trazado por las comunas de Maipú y Pudahuel.

Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68

La concesionaria del proyecto explica que la ruta de 9,4 km unirá en tan solo 6 minutos las autopistas que van hacia San Antonio y Valparaíso. El objetivo es mejorar la conectividad del poniente con el oriente capitalino y facilitar el acceso a los puertos de la quinta región.

La nueva autopista se construirá unos kilómetros al poniente de Américo Vespucio y siguiendo -más menos- la ribera oriente del río Mapocho en Maipú y Pudahuel. De acuerdo al cronograma, la obra debería estar terminada en noviembre de 2027 y tener su puesta en marcha definitiva en mayo de 2028.

El trazado de la autopista iniciará en el enlace entre la Costanera Norte y la Ruta 68 en Pudahuel, el cual será reformado para generar una conexión más directa entre estas dos autopistas ya en funcionamiento y agregar el enlace hacia las pistas que continuarán a Maipú.

En esta última comuna, la nueva carretera tendrá tres ramales de entrada y salida: Ruta 78 hacia la costa, Ruta 78 hacia Santiago y una conexión local en la avenida 3 Poniente mediante un túnel que saldrá por el parque del sector.

El proyecto, que forma parte del segundo anillo de Santiago, contará también con tres enlaces: Callejón de Los Perros, La Farfana y Viejo Límite. Además, considera calles de servicio bidireccionales, 6 kilómetros de ciclovía, veredas, obras de saneamiento y paisajismo.

Revisa el trazado de la nueva autopista

Todo sobre Obras públicas