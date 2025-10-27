Así serán los nuevos terminales del sistema RED que estarán presentes en cuatro comunas de la RM
Por Lucas Figueroa
Desarrollo País (Fondo de Infraestructura S.A.) anunció la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro nuevos Terminales de Servicios de Locomoción Colectiva, que estarán emplazados en las comunas de San Bernardo, La Florida y Maipú.
Los terminales, denominados El Retiro, Jardín Alto, Las Acacias y Los Peumos, funcionarán como depósitos de buses RED y permitirán optimizar la operación del sistema de transporte capitalino.
Así serán los nuevos terminales del sistema RED
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que "como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones consideramos tremendamente valioso que Desarrollo País se involucre en adquirir terminales para el transporte público".
"Ello, pues los terminales son infraestructura estratégica para la operación de cada sistema. Así, al despejar la propiedad y la localización de los terminales, se generan condiciones para una mejor y mayor competencia entre los operadores que deseen ganar una licitación, así como también en términos de eficiencia económica del sistema en el mediano plazo", agregó el secretario de Estado.
"Asimismo, la mejora en el estándar que ofrecerán es enorme, incrementando la seguridad y los espacios comunes para los conductores y trabajadores del recinto", destacó Muñoz.
