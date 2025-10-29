Ruta Pie de Monte: ¿Cuándo estarían listas las obras de la nueva carretera concesionada en la región del Biobío?

29 oct. 2025 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Sacyr presentó una oferta económica para la construcción de la Ruta Pie de Monte, obra que unirá San Pedro de la Paz con Coronel, estando además conectada con el Puente Industrial, en la región del Biobío.

El gran objetivo de esta obra, que contempla 20 kilómetros de ruta conectados con el Puente Industrial, es aliviar la congestión de la Ruta 160.

¿Cuándo estaría lista la Ruta Pie de Monte?

Tras la presentación de la oferta, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, señaló que ahora se deben preparar las carpetas para el estudio de impacto ambiental.

“Seguramente, en los próximos dos o tres años van a estar concentrados en términos de lo que significa sacar adelante esta iniciativa”, dijo la autoridad en declaraciones reproducidas por Bío-Bío.

Respecto a los avances de los trabajos y cuándo estos debiesen estar listos, Cautivo subrayó que se espera que en 2029 ya se inicien las obras y "tener su plazo final hacia el 2032".

La construcción de esta obra pública contempla una inversión de 355 millones de dólares y promete ser una ruta de alto estándar, con sistema de pórticos de telepeaje y una velocidad de desplazamiento prevista de 120 kilómetros por hora.

