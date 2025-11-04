Atravesará la Cordillera de Los Andes: Así es el proyecto del túnel de Agua Negra que conectará Chile con Argentina

04 nov. 2025 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los proyectos más esperados por Chile y Argentina es el túnel de Agua Negra, corredor de 14 km que atravesará la Cordillera de Los Andes para unir la provincia trasandina de San Juan con la región de Coquimbo.

La obra estará ubicada a más de 4 mil metros de altura y promete ser una infraestructura clave para la integración comercial y cultural entre ambos países. Actualmente, el cruce de Agua Negra opera como un camino de montaña que solo es habilitado en verano.

A raíz de lo anterior, el paso por dicho lugar se ve limitado en otras épocas del año, provocando que el tránsito de personas y mercancías dependa de otros pasos fronterizos.

¿Qué se sabe de la construcción del túnel de Agua Negra?

La construcción del corredor va a permitir que tanto personas como diferentes mercancías puedan transitar durante todo el año.

El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, señaló al Diario Huarpe que "el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca. Tendremos paciencia, esperaremos y en algún momento se concretará".

Shiavone recalcó que la obra es esperada con anhelo por ambos lados de la cordillera. "Los sanjuaninos esperan cruzar por Agua Negra y en Chile se espera su llegada. Ese vínculo ya es un hito histórico y se seguirá sosteniendo", afirmó.

La autoridad política informó que previo a la zona donde estaría el túnel ya se ha estado trabajando: "Se está tratando de sumar varios km más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es más complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor", indicó.

Si bien Schiavone dijo que del lado argentino aún no hay trabajos, precisó que "hay voluntad de comenzar. Lo importante es que el paso siga siendo un espacio de integración y desarrollo, porque más allá de los plazos del túnel, la integración ya es una realidad que se vive año tras año".

