Hito en la ingeniería naval chilena: Realizan botadura y bautizo del primer crucero híbrido-eléctrico construido en el país

24 oct. 2025 - 20:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante hito en la ingeniería naval chilena celebraron ASENAV y Antarctica21, debido a que se realizó la botadura y bautizo del Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América que fue construido con ingeniería 100% nacional.

La ceremonia, a la que acudieron diferentes autoridades, marcó el momento exacto en que la nave fue puesta a flote en el agua, precisamente en el Río Calle Calle, en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos.

¿Cómo es el Magellan Discoverer?

A través de un comunicado, se especificó que el crucero contará "con una avanzada tecnología de navegación impulsada por un sistema diésel-eléctrico de carácter híbrido. Esta configuración permitirá al barco disminuir sus emisiones de CO2, reducir el ruido submarino y navegar con una autonomía de 60 días sin necesidad de reabastecimiento, promoviendo el turismo sostenible en la Antártica".

"Además, la nave está certificada bajo la norma de emisiones IMO Tier III, la más exigente en Europa, Estados Unidos y Canadá", agregaron.

El Magellan Discoverer se luce por su estilo boutique similar al de un yate, con dimensiones de 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura. Su capacidad de transporte es de 96 pasajeros y 67 tripulantes. Sin embargo, en los aero-cruceros, experiencia turística que ofrece Antarctica21 y bajo la cual operará este barco, está diseñada para un máximo de 76 pasajeros.

El crucero está equipado con un avanzado sistema de propulsión híbrido-eléctrico, compuesto por cuatro potentes grupos generadores MAN que suman 4.800 ekW de potencia, y dos impulsores eléctricos Azipods de ABB con maniobrabilidad 360°, que facilitarán la navegación en zonas con icebergs. Además, esta tecnología favorecerá la configuración de las salas de máquina, evitando una línea de propulsión completa que finalmente optimizará el rendimiento propulsivo al no existir piezas mecánicas entremedio.

Su carácter híbrido-eléctrico se debe a la combinación de una planta diésel-eléctrica, cuyos generadores alimentan los motores eléctricos de propulsión, con un Energy Storage System (ESS) y un Power Management System (PMS). El primero (ESS), está basado en un banco de baterías marinas de litio Corvus Energy y va conectado a la red eléctrica del buque, almacenando y suministrando energía de forma flexible. Por su parte, el PMS coordina los generadores, convertidores, baterías y cargas, optimizando el funcionamiento del barco y reduciendo las emisiones contaminantes.

Por otro lado, se detalló que el astillero tardó 624 días en completar el 90% de la estructura total del crucero, instancia en que participaron más de 500 personas.

En el comunicado detallaron que, ahora, "el Magellan Discoverer entrará en su fase final de construcción enfocada principalmente en trabajos de outfitting, como instalación de cubiertas, configuración de sistemas y revestimientos interiores, previo a las pruebas en mar abierto".

¿Qué dijeron por este importante hito en la ingeniería naval chilena?

Fernando Rodríguez, gerente general de ASENAV, aseguró: “Hoy, después de muchos meses de trabajo, celebramos la botadura del Magellan Discoverer, un hito que es resultado del talento y la colaboración de dos empresas del sur de nuestro país. Esta embarcación marca un salto en ingeniería sostenible, posicionando a ASENAV como un astillero de referencia en la industria marítima local, situando a Chile a la vanguardia mundial en innovación y diseño de naves de este tipo. En pocos meses, Antarctica21 ofrecerá una nueva era de exploración polar a bordo de un crucero sin precedentes en América”.

Por su parte, Jaime Vásquez, presidente de Antarctica21, comentó: “Este es un momento profundamente simbólico para nosotros. Con el lanzamiento del Magellan Discoverer, reafirmamos nuestro compromiso por un turismo antártico sostenible y nuestro compromiso con la innovación desde el sur de Chile. Este nuevo barco no solo representa un salto tecnológico en sostenibilidad, sino también un reflejo del talento nacional y de lo que somos capaces de lograr cuando apostamos por la excelencia. Nos enorgullece colaborar con ASENAV en este proyecto que une ingeniería de punta con una visión responsable del turismo en el territorio más remoto del planeta”.