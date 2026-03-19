¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile?

19 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El Día de la Madre es una de las fechas más esperadas por las familias en Chile, ya que los hogares se preparan para rendir homenaje a quienes cumplen este rol fundamental dentro de la sociedad.

Durante esta jornada especial, el evento genera una gran movilización comercial y afectiva en todas las regiones, debido a que las personas organizan almuerzos, compran regalos y planifican reuniones para compartir momentos únicos.

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en Chile?

En esta ocasión, el calendario de feriados marca que la importante festividad tendrá lugar el domingo 10 de mayo, un día que garantiza un ambiente tranquilo y de descanso, especialmente para los trabajadores.

Asimismo, muchas personas aprovechan la ocasión para viajar previamente y quedarse en casa de sus progenitoras, evitando las complicaciones usuales del tráfico vehicular.

Sin embargo, más allá de los obsequios materiales que suelen abundar en el día, el propósito principal es devolver todo el cariño incondicional que entregan las madres, compartiendo tiempo de calidad y creando nuevos recuerdos.

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