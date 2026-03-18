Presentan proyecto para que el Viernes Santo sea declarado feriado irrenunciable

18 mar. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado (DC) Patricio Pinilla anunció este miércoles un proyecto de ley para que el Viernes Santo sea declarado feriado irrenunciable, en medio de los cuestionamientos del sector empresarial a los días no laborables.

Cabe recordar que la presidenta de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que el gremio busca eliminar los feriados irrenunciables, ya que estos impactarían negativamente en la actividad económica.

En Chile, existen cinco feriados irrenunciables en el año, es decir, que el comercio no puede funcionar, principalmente los centros comerciales. Estos días son: 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, y 25 de diciembre.

"Es un día de reflexión, de espiritualidad"

El diputado Patricio Pinilla aseguró que las razones de su proyecto "son de sentido bastante común", explicando que el Viernes Santo "es un día de reflexión, de espiritualidad, que combina también valores familiares que a nosotros nos interesa relevar y poner sobre la mesa".

"Eso implicaría derechamente que el Viernes Santo todo el comercio esté cerrado, todos los trabajadores del comercio puedan estar con sus familias. Y eso a nosotros nos parece muy relevante", agregó el parlamentario.

Además, el legislador hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast a que "desde ya le dé suma urgencia a este proyecto. El Viernes Santo está a la vuelta de la esquina, pero la gente lo espera con expectación", concluyó.

"Vamos a ir estudiando las distintas posibilidades"

Sobre el llamado a cerrar el comercio este Viernes Santo, tal como lo hizo el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, el mandatario señaló que "vamos a ir acogiendo las opiniones, vamos a ir estudiando las distintas posibilidades, pero siempre considerando que estamos enfrentando una crisis muy importante".

Al respecto, dijo que buscarán que en las decisiones que se tomen "sea compatible el trabajo, el descanso y el respeto también a nuestras tradiciones, culturas históricas y espirituales".

"No todo siempre tiene que ser por ley, también pueden haber acuerdos entre las partes y resguardar o tomar las medidas necesarias para que las cosas sean conciliables", añadió el jefe de Estado.

Por su parte, la ministra vocera del Gobierno, Mara Sedini, indicó que esta discusión "no está dentro de las urgencias del Gobierno, no está dentro de nuestra agenda prioritaria".

Eso sí, aclaró que "hay feriados que no son discutibles, por supuesto, pero sí se puede entrar conversar o debatir algunos feriados que están relacionados, por ejemplo, con los procesos de elecciones".

"La gente aprovecha esos días para hacer su vida familiar"

El secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, cuestionó la postura de la CPC: "No estamos de acuerdo con que se eliminen días de descanso para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Chile".

"Ya las jornadas son muy extensas, a pesar de las 40 horas, que hoy día recién estamos en 44. La gente aprovecha esos días para hacer su vida familiar, para mejorar la calidad de vida", complementó.

Todo sobre Feriados