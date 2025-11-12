Trenes podrán alcanzar los 100 km/h: Inauguran completamente el nuevo puente ferroviario del río Biobío en Concepción

12 nov. 2025 - 00:50 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del martes el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) habilitó en un 100% el puente ferroviario sobre el río Biobío en el Gran Concepción. Esta segunda fase de la obra permitirá que los trenes ahora circulen a una velocidad de 100 km/h.

Inauguran puente ferroviario en el río Biobío

"Ya se encuentran disponibles las dos vías electrificadas, las que permitirán que los trenes de pasajeros pasen a una velocidad máxima de 100 km/h", informó la cuenta del Biotren en Instagram.

"Esperamos que esta mega estructura conecte a las nuevas generaciones y sea un aporte a la calidad de vida de los habitantes de siete comunas del Gran Concepción", agregaron junto a un video del nuevo viaducto y sus luces ornamentales.

"Una postal del Gran Concepción"

"Como Gobierno nos llena de orgullo ver como este proyecto del puente ferroviario fue concebido con una visión de futuro, con participación ciudadana, con respeto por el entorno", dijo en el discurso inaugural el ministro de Transportes, Juan Carlo Muñoz.

"Es un viaducto que no solo une comunas, sino también voluntades en pos de un bien común. No tengo ninguna duda que este puente ferroviario va a ser un ícono, una postal del Gran Concepción", agregó el secretario de Estado desde la estación Juan Pablo II del Biotren, en San Pedro de La Paz.

El puente de 1,9 kilómetros es una obra de Estado concebida durante el Gobierno anterior, que había sido por años una de las peticiones más importantes de la zona. Su construcción comenzó en 2023 y reemplazó al histórico viaducto inaugurado el año 1889.

