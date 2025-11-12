Tren Alameda-Melipilla ya comenzó sus obras: ¿Cuándo estará listo?

12 nov. 2025 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric encabezó el inicio de las obras del proyecto del tren Alameda–Melipilla, una iniciativa que promete conectar ambos puntos en tan solo 46 minutos. Todo esto, gracias a una inversión superior a los 1.900 millones de dólares.

La construcción de este nuevo sistema de transporte unirá las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, beneficiando a más de 1,1 millones de personas.

El servicio contará con una flota de 22 trenes 100 % eléctricos y el trazado incluirá tres vías hasta Malloco —dos para pasajeros y una de carga— y dos vías hasta Melipilla —una de pasajeros y una de carga—.

En total, el proyecto contempla 61 kilómetros de extensión y 11 estaciones distribuidas en las ocho comunas mencionadas, además de una conexión directa con las líneas 1 y 6 del Metro de Santiago.

¿Cuándo estará listo el tren Alameda–Melipilla?

La construcción se divide en tres fases. La primera comienza ahora y considera el tramo Melipilla–Malloco (casi 36 kilómetros), que conectará las comunas de Talagante, El Monte y Malloco.

La segunda etapa contempla la conexión Malloco–Lo Errázuriz (21,5 kilómetros), incluyendo estaciones en Maipú y Cerrillos, además de una conexión con la Línea 6 del Metro en Lo Errázuriz. Se estima que el servicio Talagante–Lo Errázuriz podría comenzar a operar durante el último trimestre de 2027.

Finalmente, la tercera fase contempla el tramo entre Lo Errázuriz y la Alameda. Según las proyecciones oficiales, el tren Alameda–Melipilla estaría completamente operativo hacia el tercer trimestre de 2029.

