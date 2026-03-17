Incluye parada al interior de un mall: Red Movilidad anuncia mejoras en dos de sus recorridos

17 mar. 2026 - 14:59 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el sistema de transporte público de Santiago, RED anunció mejoras en dos de sus recorridos a través de sus redes sociales. La medida consiste en ampliar la ruta y empezó a operar desde el pasado sábado 14 de marzo.

Esto con la finalidad de ampliar su cobertura y ofrecer nuevas conexiones a cientos de sus pasajeros.

Los recorridos modificados corresponden al I12 e I24. Ambos incorporaron en su ruta un nuevo punto de detención en el Mall Plaza Oeste. La información fue difundida en la red social X y compartida en las historias de Instagram de Red Movilidad.

Dicha mejora beneficia a pasajeros de la comuna de Cerrillos y usuarios del centro comercial, ya que el nuevo paradero estará instalado justo en la entrada del mall.

Detalle del recorrido

Tanto el recorrido I12 como el I24 actualmente pasan del paradero PI643, ubicado en la esquina Vista Clara de la Avenida Aeropuerto y su próxima detención era en el punto PI981, de la misma avenida, pero en la esquina Av. Lo Espejo.

Con la nueva actualización hay un punto entre ambos paraderos y está ubicado al interior del Mall Plaza Oeste. Está identificado como parada 1 PI1979.

?? ¡Atentos! ?

?RED sumó mejoras en el Mallplaza Oeste.

Desde el sábado 14 de marzo, los recorridos:?I12 e ?i24, ampliaron su ruta para acceder y detenerse en el recinto.#PlanificaTuViaje pic.twitter.com/UxpdYnOx62 — Red Movilidad (@Red_Movilidad) March 17, 2026

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