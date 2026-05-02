Pensión Garantizada Universal: ¿Cuándo tendrá un reajuste?

02 may. 2026 - 10:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los beneficios más significativos para miles de jubilados, pues tiene como objetivo complementar las pensiones que reciben y mejorar su calidad de vida con hasta $250.275 mensuales.

Para asegurar que este aporte estatal no pierda valor frente al costo de vida, la ley contempla un sistema de actualización automática. Este mecanismo permite ajustar el monto regularmente, protegiendo así el poder de compra de las personas.

¿En qué momento del año se reajusta la PGU?

De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones (SP), el monto se reajusta de forma obligatoria el 1 de febrero de cada año. Este proceso es automático y se aplica sin necesidad de trámites adicionales ante el Instituto de Previsión Social (IPS).

El cálculo de este ajuste se realiza en función de la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el año anterior. En 2026 este proceso ya entró en vigencia, por lo que la próxima actualización está programada para febrero de 2027.

¿Cuáles son los próximos cambios que tendrá la PGU?

La Reforma de Pensiones estableció un calendario de aumentos graduales y la incorporación de nuevos grupos que históricamente estaban excluidos. Estos son los hitos clave:

Junio 2026: Los pensionados de gracia o por leyes de reparación (Rettig, Valech o exonerados políticos) podrán solicitarla si tienen 75 años o más.

Los pensionados de gracia o por leyes de reparación (Rettig, Valech o exonerados políticos) podrán solicitarla si tienen 75 años o más. Septiembre de 2026: El monto máximo vigente (actualmente de $250.275) se extenderá de forma automática a todas las personas beneficiarias que tengan 75 años o más.

El monto máximo vigente (actualmente de $250.275) se extenderá de forma automática a todas las personas beneficiarias que tengan 75 años o más. Junio de 2027: Podrán solicitarla los pensionados de gracia o por leyes de reparación que tengan 65 años o más.

Podrán solicitarla los pensionados de gracia o por leyes de reparación que tengan 65 años o más. Septiembre de 2027: El aumento al tope máximo de ese año abarcará a la totalidad de los pensionados a partir de los 65 años.

A partir de septiembre de 2027, los montepiados de Dipreca y Capredena serán los nuevos beneficiarios. Si no perciben otra pensión previsional, podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor total de la PGU.

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