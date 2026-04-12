PGU: Estas son las alzas que tendrá el beneficio

12 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Desde la implementación de la Reforma de Pensiones en enero de este 2026, se han aplicado dos aumentos al monto que entrega la Pensión Garantizada Universal (PGU), ambos disponibles desde el pasado mes de febrero.

El primero fue un aumento de $250.000 a $250.275 para quienes tienen 85 años o más, mientras que las personas de entre 65 y 81 años están recibiendo $231.732 desde febrero gracias al reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, los cambios generados por la Reforma a las Pensiones, permitirán que haya más alzas del monto de la PGU, las que ya tienen fecha para ser aplicadas.

¿Cuándo vuelve a subir el monto de la PGU?

Las personas que cumplan 82 años hasta agosto de 2026, podrán tener derecho a recibir los 250 mil pesos desde el mes de su cumpleaños. Es decir, una persona que cumpla los 82 en abril, mayo, junio, julio o agosto podrá recibir este nuevo monto desde dicho mes, sin necesidad de esperar a la próxima alza.

Por último, en septiembre las personas de 75 años o más, verán reflejado el pago de los 250 mil pesos por concepto de PGU, de modo que se cumpla el aumento gradual establecido por la Reforma de Pensiones.

El aumento gradual de la PGU culminará en septiembre de 2027, cuando las personas que cumplan 65 años o tengan más a esa fecha, recibirán el monto máximo equivalente a los $250.275.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal