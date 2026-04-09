Bono de Invierno: ¿Quiénes lo reciben desde el 1 de mayo?

09 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Con la llegada de los meses más fríos y el aumento en los gastos en calefacción, miles de adultos mayores esperan el Bono de Invierno, un aporte estatal de $81.257 que se entrega una sola vez para aliviar el bolsillo de la tercera edad.

Una gran ventaja de esta bonificación es que no es imponible ni requiere postulación. El Estado la asigna automáticamente a los mayores de 65 años que cumplan lo establecido en la ley, obteniéndose junto a la pensión de mayo.

Beneficiarios del Bono de Invierno

De acuerdo a ChileAtiende, las siguientes personas verán incrementada su pensión con este bono al momento del pago:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores . Su pensión debe ser inferior o igual a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más ($231.440,35).

. Su pensión debe ser inferior o igual a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más ($231.440,35). Pensionados de AFP que reciben una pensión mínima con garantía estatal.

que reciben una pensión mínima con garantía estatal. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) . Si la persona solo recibe la PGU y ninguna otra pensión, tiene derecho al bono sin importar si la PGU supera el monto límite de $231.440,35.

. Si la persona solo recibe la PGU y ninguna otra pensión, tiene derecho al bono sin importar si la PGU supera el monto límite de $231.440,35. Beneficiarios de pensiones de reparación , como Víctimas de Prisión Política y Tortura, viudos de pensionados de reparación fallecidos y exonerados políticos. Si solo reciben esta pensión, tienen derecho al bono aunque el monto supere los $231.440,35.

, como Víctimas de Prisión Política y Tortura, viudos de pensionados de reparación fallecidos y exonerados políticos. Si solo reciben esta pensión, tienen derecho al bono aunque el monto supere los $231.440,35. Pensionados que reciben adicionalmente la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV). Tendrán derecho si la pensión contributiva (sin contar la PGU, APSV o pensión de reparación) es inferior o igual a $231.440,35.

¿Quiénes no recibirán el Bono de Invierno?

Están excluidos del listado de beneficiarios las personas que cumplan una de las siguientes condiciones:

Quienes reciban más de una pensión cuya suma supere la pensión mínima de vejez ($231.440).

Titulares del Subsidio de Discapacidad, ya que son menores de 18 años.

Titulares de la indemnización del carbón.

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