PGU: Así puedes saber si tienes pagos sin cobrar

10 abr. 2026 - 07:00 hrs.

Un aporte fundamental para los adultos mayores es la Pensión Garantizada Universal (PGU), pues incrementa el monto de sus jubilaciones hasta en $250.275 según su edad, proporcionando un mayor alivio económico.

Debido a su importancia, el Estado cuenta con plataformas oficiales para conocer si un beneficiario tiene saldos acumulados o pendientes por retirar, permitiendo verificar si olvidó cobrar algún pago de este beneficio.

¿Cómo saber si tengo pagos de la PGU sin cobrar?

Para obtener esta información, se debe ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) e indicar el RUT y la fecha de nacimiento del beneficiario, para luego presionar el botón “Consultar”, según ChileAtiende.

Así, el sistema mostrará si existe un monto pendiente por cobrar y este se encuentra en uno de los siguientes estados:

Próximo a vencer: debes solicitarlo durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

debes solicitarlo durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes. Requiere revisión: debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende.

debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende. Disponible para cobro: puedes solicitarlo en línea a través del sitio web ChileAtiende, para recibirlos mediante depósito bancario o presencialmente en una sucursal de BancoEstado o la Caja Los Héroes.

También se puede consultar en la Sucursal Virtual o acudiendo a una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad.

¿Qué necesito para obtener la PGU?

La ley establece que este beneficio se entregará a los adultos mayores que cumplan con lo siguiente:

Tener 65 años de edad cumplidos. Se puede enviar la solicitud con tres meses de anticipación, a los 64 años con nueve meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Este factor se evalúa mediante el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y los datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Acreditar al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como un mínimo de cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo solicitar la PGU?

Una vez que se cumplan los requisitos, la persona podrá presentar la solicitud siguiendo estos pasos:

Ingresar su RUN y fecha de nacimiento en el portal de consulta y solicitud .

. Si el sistema confirma que puede ser beneficiario, permitirá acceder con la Clave Única.

Seguir los pasos indicados por la plataforma hasta enviar la petición en línea.

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