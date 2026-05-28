De Grange asegura que encontró una deuda de $30 mil millones en Transportes: "Hay pagos pendientes del 2022"

28 may. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, aseguró este jueves que, al asumir el MTT, detectaron una deuda cercana a los $30 mil millones, con pagos pendientes que incluso se arrastrarían desde 2022.

La autoridad afirmó que la situación afecta directamente el presupuesto disponible en transporte para este año y advirtió que también se detectaron pagos por servicios que nunca fueron realizados.

"Hay pagos pendientes del 2022"

En conversación con Radio Cooperativa, el secretario de Estado explicó que parte importante de la deuda corresponde a contratos firmados durante años anteriores.

"Hay pagos pendientes del año 2022, 2023, 2024 y 2025, que fueron postergados hasta este 2026, y todo eso suma cerca de 30 mil millones", sostuvo.

Acusan pagos por servicios no realizados

El ministro también aseguró que detectaron irregularidades relacionadas con contratos y multas no cobradas: "Detectamos algunos pagos por servicios no prestados, principalmente en regiones. Se hizo el pago a algunos operadores y el servicio nunca se prestó", afirmó.

Además, sostuvo que durante la administración anterior de Gabriel Boric hubo operadores que incumplieron contratos y no fueron sancionados. "Está el no cobro de multas por incumplimiento de contratos", señaló.

Frente a este escenario, De Grange afirmó que actualmente se desarrolla una investigación interna para reunir antecedentes y determinar eventuales responsabilidades. La autoridad no descartó posibles acciones judiciales dependiendo de los resultados de la investigación.

"Vamos a cumplir con el rigor de la ley, si la conclusión es un sumario, y si es que va más allá de eso, iremos más allá", indicó.

Ministro defendió cambios en buses de Santiago

En paralelo, De Grange abordó las críticas sobre el funcionamiento del transporte público en la Región Metropolitana y descartó modificaciones en las frecuencias del sistema.

"El nuevo plan operacional no se ha afectado, se definió en febrero y nosotros no lo hemos tocado", aseguró. Eso sí, explicó que sí se realizaron ajustes en horarios nocturnos, reemplazando buses articulados por buses convencionales de menor tamaño.

Todo sobre Transporte