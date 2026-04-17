Bono Invierno: Este es el monto que no debe superar tu pensión para recibirlo

17 abr. 2026 - 08:00 hrs.

La llegada de las bajas temperaturas trae consigo un aumento en los gastos básicos del hogar. Para mitigar este impacto económico, el Estado entrega el Bono de Invierno, un vital apoyo para los adultos mayores.

Este beneficio monetario de $81.257 se deposita de manera automática y por única vez junto al pago de la pensión del mes de mayo. Su objetivo principal es aliviar el bolsillo de miles de jubilados durante la época más fría del año.

¿Cuál es el tope de pensión para poder recibir el Bono de Invierno?

De acuerdo a ChileAtiende, este aporte se entregará a los adultos mayores de 65 años al 1 de mayo de 2026, siempre que su pensión no supere los $231.440 mensuales. Este es el valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Para este cálculo se considera el monto total de la pensión, más los beneficios adicionales que la persona pueda recibir.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Invierno?

Si una persona cumple con los límites de edad e ingresos, podrá obtener el aporte si pertenece a uno de los siguientes grupos:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o de mutualidades de empleadores.

Pensionados de una AFP que reciban una pensión mínima con garantía estatal.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciban ninguna otra pensión. En este caso excepcional, tienen derecho al bono incluso si el monto de la PGU supera los $231.440.

Beneficiarios de pensiones especiales de reparación (exonerados políticos, víctimas de prisión política y tortura).

¿Cómo saber si me corresponde el Bono de Invierno?

Para obtener esta información, los interesados que cuentan con los siguientes métodos para consultar:

En línea: ingresando al portal de consulta (pulsa aquí) con el RUN y la fecha de nacimiento, o accediendo con la Clave Única en este enlace.

ingresando al con el RUN y la fecha de nacimiento, o accediendo con la Clave Única en este enlace. Videoatención: ingresando a la Sucursal Virtual para ser atendido por un funcionario y recibir dicha información.

ingresando a la Sucursal Virtual para ser atendido por un funcionario y recibir dicha información. Llamada telefónica: contactando al call center ChileAtiende 101 o al +56 44 236 20 00 (para llamadas desde el extranjero).

contactando al call center ChileAtiende 101 o al +56 44 236 20 00 (para llamadas desde el extranjero). Presencial: acudiendo a una sucursal ChileAtiende.

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