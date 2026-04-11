Bono de Invierno: ¿Cuántas veces se paga?

11 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Pese a que las jornadas en la capital se mantienen con temperaturas medianamente altas, el frío ya comienza a sentirse por las mañanas, y también en horas de la noche, anticipando lo que será el invierno de este 2026, pese a que recién estamos en otoño.

Está programado que el invierno arribe a nuestro país en un poco más de dos meses, específicamente el domingo 21 de junio, y se debería extender hasta el martes 22 de septiembre de este mismo año, fecha en que debería comenzar a regir la primavera.

Lo que sí está pronto a ocurrir, y tiene relación con la época invernal, es el pago del Bono Invierno. Este es un aporte monetario que se comenzará a pagar los primeros días del mes de mayo y que tendrá un aumento en el monto que entrega en comparación con el año anterior.

¿Quiénes recibirán el Bono Invierno este 2026?

Serán beneficiarias del bono aquellas personas mayores de 65 años cumplidos al 1 de mayo del 2026, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Personas cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:

Instituto de Previsión Social.

Instituto de Seguridad Laboral.

Cajas de previsión.

Mutualidades de empleadores.

Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

¿Cuántas veces se paga el Bono Invierno?

Este 2026, el monto del Bono Invierno alcanzará los $81.257, monto que se entregará de manera automática a quienes cumplan con los requisitos antes mencionados, ya que no es necesario que postulen.

Este beneficio se paga todos los años y por una vez, cuyo otorgamiento se hace efectivo específicamente en esta fecha para apalear los costos del invierno.

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