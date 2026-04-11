Bono de Invierno: ¿Cuántas veces se paga?
Pese a que las jornadas en la capital se mantienen con temperaturas medianamente altas, el frío ya comienza a sentirse por las mañanas, y también en horas de la noche, anticipando lo que será el invierno de este 2026, pese a que recién estamos en otoño.
Está programado que el invierno arribe a nuestro país en un poco más de dos meses, específicamente el domingo 21 de junio, y se debería extender hasta el martes 22 de septiembre de este mismo año, fecha en que debería comenzar a regir la primavera.
Lo que sí está pronto a ocurrir, y tiene relación con la época invernal, es el pago del Bono Invierno. Este es un aporte monetario que se comenzará a pagar los primeros días del mes de mayo y que tendrá un aumento en el monto que entrega en comparación con el año anterior.Ir a la siguiente nota
¿Quiénes recibirán el Bono Invierno este 2026?
Serán beneficiarias del bono aquellas personas mayores de 65 años cumplidos al 1 de mayo del 2026, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
- Personas cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:
- Instituto de Previsión Social.
- Instituto de Seguridad Laboral.
- Cajas de previsión.
- Mutualidades de empleadores.
- Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.
- Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
- Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.
- Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
¿Cuántas veces se paga el Bono Invierno?
Este 2026, el monto del Bono Invierno alcanzará los $81.257, monto que se entregará de manera automática a quienes cumplan con los requisitos antes mencionados, ya que no es necesario que postulen.
Este beneficio se paga todos los años y por una vez, cuyo otorgamiento se hace efectivo específicamente en esta fecha para apalear los costos del invierno.
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