Este es el bono que entrega más de $400 mil al que solo pueden acceder parejas casadas

14 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Las parejas casadas pueden ser beneficiarias de una ayuda económica gubernamental que entrega más de $400 mil. El conocido como Bono Bodas de Oro está diseñado para parejas que demuestren tener 50 años de matrimonio y cumplan con los requisitos establecidos por la ley para este fin.

Según ChileAtiende, esta figura de apoyo social se debe solicitar junto al cónyuge y su entrega se realiza una sola vez en partes iguales a cada cónyuge vivo.

Una vez que se llegue al aniversario 50 de bodas, el matrimonio tendrá un plazo de un año para la realización del trámite. La solicitud puede hacerse mediante videoatención o a través de las sucursales de ChileAtiende.

¿Cuál es el valor del Bono Bodas de Oro?

El monto exacto que entrega el Bono Bodas de Oro es de $463.166, que se dividen por la mitad, proveyendo $231.583 para cada uno de los miembros de la pareja.

Este valor está en vigor desde octubre de 2025, pero en octubre de cada año es objeto de reajustes, de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Estos son los requisitos

Las parejas que pueden acceder a esta bonificación son aquellas que:

No están separadas o divorciadas (bajo término del matrimonio por cualquier causa legal).

(bajo término del matrimonio por cualquier causa legal). Están en el Registro Social de Hogares (RSH), perteneciendo al 80% más vulnerable de la población.

de la población. Conviven en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o los dos), y estén reconocidos por la autoridad correspondiente.

en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o los dos), y estén reconocidos por la autoridad correspondiente. Acreditan residencia dentro del territorio nacional, por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de dicha solicitud.

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