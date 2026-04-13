Bono de Invierno: Estos grupos quedan fuera del pago

13 abr. 2026 - 07:00 hrs.

El Bono de Invierno es un aporte estatal clave que se entrega una sola vez al año, junto a la pensión de mayo, para ayudar a los adultos mayores a enfrentar los mayores gastos de esta temporada fría.

Sin embargo, este beneficio económico de $81.257 no es universal. La normativa vigente establece requisitos de edad y tope de jubilación, dejando fuera del pago a ciertos pensionados del sistema.

¿Quiénes no recibirán el Bono de Invierno?

De acuerdo a ChileAtiende, una persona no recibirá este aporte a la pensión si:

Recibe más de $231.440,35 por cobrar más de una pensión.

Es titular del Subsidio de Discapacidad, dirigido para menores de 18 años.

Es titular de la indemnización del carbón (artículos 11 y 12 de la Ley Nº 19.129), incluso si reciben alguna otra pensión menor al tope.

¿Para quién es el Bono de Invierno?

Este aporte está destinado exclusivamente a los mayores de 65 años que, al 1 de mayo de 2026, cumplan uno de los siguientes requisitos:

Ser pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores . Su pensión debe ser inferior o igual a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más ($231.440,35).

. Su pensión debe ser inferior o igual a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más ($231.440,35). Ser pensionado de AFP que recibe una pensión mínima con garantía estatal.

que recibe una pensión mínima con garantía estatal. Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal (PGU) . Si la persona solo recibe la PGU y ninguna otra pensión, tiene derecho al bono sin importar si la PGU supera el monto límite de $231.440,35.

. Si la persona solo recibe la PGU y ninguna otra pensión, tiene derecho al bono sin importar si la PGU supera el monto límite de $231.440,35. Ser beneficiario de una pensión de reparación , como Víctimas de Prisión Política y Tortura, viudos de pensionados de reparación fallecidos y exonerados políticos. Si solo reciben esta pensión, tienen derecho al bono aunque el monto supere los $231.440,35.

, como Víctimas de Prisión Política y Tortura, viudos de pensionados de reparación fallecidos y exonerados políticos. Si solo reciben esta pensión, tienen derecho al bono aunque el monto supere los $231.440,35. Ser pensionado que recibe adicionalmente la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV). Tendrán derecho si la pensión contributiva (sin contar la PGU, APSV o pensión de reparación) es inferior o igual a $231.440,35.

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