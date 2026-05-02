"Redes sociales están llenas de gente que dice que todo es perfecto": Periodista presentó libro y solo llegaron dos personas

02 may. 2026 - 10:33 hrs.

La presentación del libro "Quiérete Mucho", de la periodista chilena Daniela Ginestar, puso de manifiesto una de las facetas menos visibles de la industria editorial: la volatilidad de las convocatorias presenciales y el contraste entre la influencia digital y físico.

El evento, realizado en el marco de su tour promocional por diversas librerías de Santiago, registró una asistencia mínima. A pesar de contar con una presencia activa en redes sociales y una trayectoria en medios de comunicación, la profesional enfrentó una jornada en la que solo concurrieron dos personas.

Periodista documentó el hecho

A través de una publicación, Ginestar optó por documentar el evento de manera transparente, abordando el incidente no como un fracaso personal, sino como un fenómeno inherente a la vida profesional.

Según la periodista, existe una brecha significativa entre la percepción de perfección que proyectan los creadores de contenido y la realidad de los procesos de difusión.

"Quería mostrar esto para que vean que uno también tiene días así. Las redes sociales están llenas de gente que te dice que todo es perfecto", señaló la autora, enfatizando que la vida no es una secuencia ininterrumpida de logros.

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"Quiérete Mucho": Salud mental en contexto contemporáneo

La obra, publicada por la editorial Zig-Zag, se centra en el análisis de la autopercepción y la salud mental en el contexto contemporáneo. El libro propone una revisión de cómo las personas gestionan la presión externa y la búsqueda de validación en un mundo hiperconectado.

La situación vivida en la librería sirvió como un caso de estudio práctico para la tesis del libro. Ginestar argumentó que la frustración es un componente necesario en el desarrollo de la resiliencia, vinculando directamente su experiencia en la presentación con los tópicos de autoaceptación que desarrolla en sus capítulos.

Disponibilidad y distribución

Pese al contratiempo en la convocatoria de dicha actividad particular, la distribución del texto sigue de manera regular a nivel nacional. El libro se encuentra disponible en los principales puntos de venta del país, incluyendo:

Antártica Libros

Librería Lolita

Catálogo editorial de Zig-Zag

Este episodio provocó un debate en el sector acerca de los desafíos que enfrentan los autores locales para trasladar su audiencia digital a espacios físicos.

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