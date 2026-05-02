Conductor ingresó contra el tránsito al puente Juan Pablo II de Concepción y provocó choque múltiple: Cuatro lesionados

02 may. 2026 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un choque múltiple se registró en el puente Juan Pablo II de Concepción, luego que un conductor, por circunstancias que se investigan, ingresó al mismo contra el tránsito.

El saldo de este hecho dejó como resultado a cuatro personas lesionadas y al mismo número de vehículos involucrados.

Manejó largo rato contra el tránsito

Según reportó el corresponsal de Meganoticias en la Zona, Mauricio Hidalgo, “el puente Juan Pablo II tiene 2 vías de norte a sur y 2 vías desde sur a norte, es decir, desde San Pedro de La Paz hacia Concepción y viceversa, y al medio hay unas barreras de concreto, estas barreras New Jersey que son de concreto”.

El puente tiene 2.300 metros y el involucrado habría recorrido contra el tránsito por al menos un kilómetro. El auto que provocó el accidente pertenece a la sanitaria Esvío.

“Nosotros consultamos a ellos —dijo Hidalgo en el contacto— y nos enviaron un comunicado y lo voy a leer textual: ‘Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en el puente Juan Pablo II en el que se vio involucrado un vehículo de Esvío, que estaba siendo conducido por una persona ajena a la compañía y a sus contratistas’”.

En tanto, el capitán de Carabineros Víctor Hugo Cerda, explicó que “un vehículo, tipo furgón, el cual venía en contra del sentido del tránsito desde San Pedro hacia Hualpén, colisionó de manera frontal una camioneta, la cual, a raíz de esto, fue impactada por 2 vehículos, siendo un total de 4 vehículos que resultaron implicados en este accidente, resultando la totalidad de los participantes con lesiones de carácter leve. El conductor responsable de esto no tenía hálito alcohólico, por lo que manifiestan los funcionarios que se constituyeron en el lugar. Además, el auto que provocó esto no tenía encargo por robo”.