Calendario de Revisión Técnica: En este mes debes llevar tu vehículo de acuerdo al número final de tu patente

30 en. 2026 - 16:00 hrs.

La Revisión Técnica es un requisito para la circulación de vehículos en territorio chileno, que busca verificar el buen estado de los mismos.

Según ChileAtiende, este proceso de certificación contribuye con la protección del medio ambiente, por medio del control de sistemas mecánicos, de seguridad y de emisiones.

Los propietarios o conductores de vehículos motorizados deben hacerlo para poder obtener el permiso de circulación. La falta de este trámite constituye una infracción grave.

Este es el calendario de revisión técnica según tu patente

Conoce el calendario que indica el mes en que se debe realizar la revisión técnica, de acuerdo al último dígito de la patente del vehículo:

Enero: patentes que terminan en 9.

patentes que terminan en 9. Febrero: patentes que terminan en 0.

patentes que terminan en 0. Abril: patentes que terminan en 1.

patentes que terminan en 1. Mayo: patentes que terminan en 2.

patentes que terminan en 2. Junio: patentes que terminan en 3.

patentes que terminan en 3. Julio: patentes que terminan en 4.

patentes que terminan en 4. Agosto: patentes que terminan en 5.

patentes que terminan en 5. Septiembre: patentes que terminan en 6.

patentes que terminan en 6. Octubre: patentes que terminan en 7.

patentes que terminan en 7. Noviembre: patentes que terminan en 8.

¿Qué contempla la revisión técnica?

Durante este proceso se revisa el estado general del auto, pero además se hacen chequeos especiales a los sistemas de dirección, frenos, luces, llantas, neumáticos, estructura de chasis, sistema de suspensión y transmisión y combustión interna, escape y emisión de contaminantes.

También se verifica el buen funcionamiento de parabrisas, vidrios, carrocería, puertas, asientos y ventilación. Asimismo, se incluyen espejos, bocina, limpiaparabrisas, elementos de seguridad, velocímetro e instrumentos.

Todo sobre Revisión Técnica