¿Saldrás de vacaciones? Consulta el estado de la revisión técnica de tu vehículo

27 en. 2026 - 19:00 hrs.

Antes de viajar en estas vacaciones, debes verificar que tu auto cumpla con las normativas vigentes, donde la revisión técnica es un requisito obligatorio para circular en el país.

Este certificado demuestra que el vehículo tiene condiciones mecánicas óptimas y que no contamina más de lo permitido. No tenerlo al día implica multas graves y el retiro de circulación.

¿Cómo saber el estado de la revisión técnica de mi vehículo?

De acuerdo con ChileAtiende, existe una plataforma digital para confirmar si tu certificado está vigente o si ya ha vencido antes de viajar.

El trámite es totalmente gratuito y fácil: solo debes ingresar al sitio web de la Planta de Revisión Técnica (pulsa aquí) e indicar la placa patente del auto para recibir la información.

La vigencia de este documento se mantiene activa hasta que el sistema registre un cambio en el estado de la inspección. Es vital consultar regularmente esta base de datos para evitar problemas legales en la ruta.

Recuerda que en el mes de enero deben realizar la revisión técnica los vehículos particulares cuyo último dígito de la patente sea el 9.

