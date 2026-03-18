Detective de la PDI frustró robo en local de Estación Central: Disparó y detuvo a dos delincuentes

18 mar. 2026 - 05:24 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la noche de este martes, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) logró frustrar un robo que se estaba realizando en un local de comida en la comuna de Estación Central.

El detective disparó en contra de los antisociales para evitar su huida y logró detenerlos y así evitar que escaparan con las especies robadas.

PDI frustra robo en Estación Central

Según señaló el Subprefecto René Quintanilla, jefe de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI, dos sujetos de nacionalidad extranjera llegaron hasta el recinto a bordo de una moto, momentos en que descendieron del vehículo con sus cascos puestos e intimidaron al personal del local.

Mientras robaban dinero y especies de las personas al interior, el detective, que estaba en el lugar, se identifica como tal, por lo que los individuos intentaron huir, pero uno de ellos fue alcanzado por el funcionario fuera del recinto, mientras el otro forcejeaba con una de las víctimas.

"Uno de ellos amenaza al detective, es en ese momento cuando efectúa los disparos para repeler el ataque de este delincuente, deteniendo al sujeto en la vía pública. El segundo sujeto forcejea con una de las víctimas, en ese momento logra huir, se encuentra con el funcionario y este efectúa otros disparos tras verse amenazado por el segundo sujeto", explicó el subprefecto.

En cuanto a los delincuentes, si bien, no se ha podido establecer su identidad, sí se sabe que son de nacionalidad extranjera. Tras ser detenidos, fueron llevados hasta un centro asistencial.

De momento las autoridades se encuentran realizando las diligencias en el sitio del suceso para aclarar la dinámica de los hechos y dar a conocer más antecedentes del caso.

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