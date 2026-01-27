Mega Go te lleva al partido de despedida de Pepe Rojas: Así puedes participar por entradas dobles y Meet&Greet

27 en. 2026 - 14:44 hrs.

Quedan pocos días para el último partido de José "Pepe" Rojas y, con Mega Go, podrás participar por una de las tres entradas dobles en ubicación Bajo Marquesina, que incluyen un Meet&Greet con el histórico referente de "La U".

Este jueves 29 de enero, a las 17:00 horas, comenzará la previa en el Estadio Nacional con distintos artistas invitados. Además, el evento contará con un show musical y, por supuesto, un partido con grandes figuras de la Universidad de Chile, que acompañarán al capitán en su despedida del fútbol.

¿Cómo participar?

Debes tener cuenta Full vigente en Mega Go Sigue a @megago.cl (https://www.instagram.com/megago.cl/ ) en Instagram. Ingresa a la siguiente publicación y comenta etiquetando a la persona con la que te gustaría asistir al evento: https://www.instagram.com/p/DT_If_Qkj_z/

¿Cómo crear tu cuenta en Mega Go?

Ingresa a www.megago.cl Haz clic en “Iniciar Sesión” y luego en “Regístrate” Ingresa tu correo electrónico y una contraseña Ingresa a tu perfil Selecciona el Plan Full e ingresa tus datos de pago.

El sorteo se realizará el 28 de enero de 2026 y los ganadores serán dados a conocer a través de la cuenta oficial de Mega Go en Instagram. Revisa las bases legales en www.mega.cl.