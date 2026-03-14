Aporte Familiar Permanente tendrá nuevo pago este lunes: ¿Quiénes lo recibirán? 

14 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, recordado como el exBono Marzo, es un beneficio que el Estado entrega a las familias de menores ingresos y que se paga de forma anual.

Según el sitio web oficial, los requisitos para obtenerlo son haber recibido, en diciembre de 2025, pagos por Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal o por pertenecer al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario.

Para este 2026, el Aporte Familiar Permanente es de $66.834. Se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario. Si se cumplen los requisitos, corresponden los siguientes pagos:

Personas con asignación familiar o SUF: Reciben un Aporte por carga familiar o causante.

Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario: Reciben un Aporte por familia.

¿Quiénes recibirán el pago de este lunes?

La ayuda ya se pagó el pasado 16 de febrero y el 2 de marzo. El último pago se realiza desde este lunes 16 de marzo y está dirigida al denominado "Grupo 3", es decir, aquellas personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

Si la persona beneficiada tiene CuentaRUT, el pago del beneficio será realizado mediante un depósito a dicha cuenta.

Por el contrario, si no eres una persona beneficiaria habitual del IPS y no tienes CuentaRUT, el Aporte se pagará de forma presencial. Ante cualquier duda, puedes acceder a la sección de preguntas frecuentes del beneficio (clic acá para acceder).

Si tienes dudas sobre si te corresponde el Aporte Familiar Permanente, puedes consultar en este enlace (clic acá). Una vez que ingreses, debes colocar tu RUT y tu fecha de nacimiento.

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