Dos árbitros se quedan sin dirigir la fecha 19 del Torneo Nacional: Los graves errores que cometieron el pasado fin de semana

08 ag. 2025 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

Las polémicas decisiones arbitrales en algunos partidos de la fecha 18 del Torneo Nacional le costaron caro a los jueces José Cabero y Fernando Vejar, quienes tuvieron garrafales errores en sus partidos, por lo que fueron "castigados" sin dirigir en esta jornada número 19.

Así lo dio a conocer el jueves la Comisión de Árbitros de la ANFP, que designó a los jueces encargados de impartir justicia este fin de semana, tanto en cancha como en el VAR.

Los errores que le costaron caro a Cabero y Vejar

Cabero tuvo un mal desempeño en el triunfo de Coquimbo Unido por 2-1 ante Deportes Limache, sobre todo al perdonarle la vida al jugador del cuadro "pirata" Juan Cornejo, quien debió ser expulsado tras un codazo a Guillermo Pacheco y que incluso desestimó tras revisar el VAR.

Una jugada que a juicio de la ANFP correspondía a tarjeta roja y no amarilla. Además, desde el cuadro limachino mostraron su molestia luego de que les anularan un gol, les expulsaran a dos jugadores y les cobraran un penal en contra, aunque todas esas decisiones fueron respaldadas por la comisión arbitral.

En tanto, Vejar también cometió varios errores en el empate 2-2 entre Deportes Iquique y Universidad Católica, tras cobrar un penal para cada equipo, a pesar de que no correspondía cobrar la pena máxima, según la Comisión de Árbitros

En el caso del penal a la UC en contra de Fernando Zampedri, el juez desestimó la sanción en primera instancia, pero la terminó cobrando tras la sugerencia del VAR.

Por su parte, el penal a favor de Iquique fue cobrado también a instancias del VAR, pese a que fue una mano casual de Gary Medel, quien además sufrió falta en la jugada.

