"Fue lindo marcarle a este gran equipo": Eduardo Vargas pidió perdón a hinchas tras anotar en triunfo de Audax Italiano sobre La U

17 ag. 2025 - 23:06 hrs.

Una verdadera montaña rusa de emociones fue la que vivió el delantero nacional Eduardo Vargas, quien en su cuarto partido de regreso al país pudo festejar su primer gol con la camiseta de Audax Italiano.

Eso sí, "Turboman" no lo hizo ante un rival cualquiera, ya que su víctima fue Universidad de Chile, elenco al cual arribó en 2010 y un año después, fue la gran figura en la opción del bicampeonato y la Copa Sudamericana, de la cual fue su máximo goleador.

¿Qué dijo Eduardo Vargas?

En conversación con TNT Sports, el atacante aseguró que "estoy feliz por el gol, la verdad fue algo lindo, marcarle a este gran equipo que quiero mucho y que me abrió las puertas. Estoy agradecido de ellos".

"Es primera vez que le hago un gol a la U y es algo lindo, extraño, pero la verdad es que estoy defendiendo a Audax. Charles (Aránguiz) y Marcelo (Díaz) son amigos que me dio el fútbol, es lindo encontrarlos", complementó el bicampeón de América con la Roja.

Con respecto al duelo de hoy, el ariete calificó al cuadro azul como "un equipo muy duro, difícil, viene con una confianza tremenda y hoy también lo demostraron. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, marcamos en las ocasiones y salimos victoriosos".

Por último, Vargas valoró su adaptación al balompié criollo. "Me estoy sintiendo bien, estoy agarrando ritmo de partido. Este partido a las 12:30 no es lo mismo que jugar en la noche, se siente bien, pero con los entrenamientos voy a mejorar más", finalizó.

