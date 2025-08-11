Todo listo y dispuesto: Aprueban funcionamiento del Claro Arena y la UC lo inaugurará con Unión Española

11 ag. 2025 - 16:32 hrs.

En la tarde de este lunes 11 de agosto, Universidad Católica confirmó que el Claro Arena fue aprobado en su totalidad, lo que significa que el equipo hará de local en su renovado estadio contra Unión Española el próximo 23 de agosto.

La aprobación del Claro Arena

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Las Condes dio el visto bueno, así que el recinto podrá empezar a ser utilizado por los Cruzados y también para los conciertos que están pactados en las próximas semanas.

Los de la precordillera planeaban hacer su debut en el renovado estadio el fin de semana recién pasado contra Ñublense, pero no contaron con la aprobación de la DOM, lo que significó que el compromiso tuviera que ser aplazado.

Este sábado, el plantel visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, pero el sábado subsiguiente hará de local contra Unión Española en el Claro Arena, jornada en la que se espera un estadio prácticamente repleto.

¿Qué dijo la UC?

La UC utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia y señaló que "podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial el próximo 23 de agosto ante Unión Española por el torneo nacional".

"Queremos aprovechar de agradecer profundamente a todos los asesores y colaboradores que trabajaron arduamente para sacar adelante el Claro Arena que hoy ya es una realidad... Asimismo, agradecemos a las autoridades municipales que han colaborado en el logro de este importante hito para nuestra institución, agregó.

"Evento de prueba"

Si bien no fue anunciado por el equipo, fuentes de Meganoticias señalaron que este viernes 15 de agosto (feriado) está la opción de que se registre un "evento de prueba" en el Claro Arena, que consistiría en una especie de banderazo limitado a poco más de 10 mil personas.

Claro Arena / Aton

El renovado estadio emplazado en San Carlos de Apoquindo contará con un aforo de 20 mil personas y un espacio para la hinchada visitante. Asimismo, el fútbol se desarrollará en un césped artificial nunca antes visto en nuestro país.

Por otra parte, el recinto también albergará conciertos y uno de ellos es el de Lionel Ritchie, pactado para el domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas.

Todo sobre Universidad Católica fútbol