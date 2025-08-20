La U visita a Independiente en búsqueda del paso a cuartos de final de Copa Sudamericana: Revisa el horario y formaciones

20 ag. 2025 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, Universidad de Chile se juega uno de sus partidos más trascendentales de los últimos años en su visita a Independiente de Avellaneda por el encuentro de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Los azules dieron el primer golpe de la llave tras ganar por 1-0 en el Estadio Nacional con anotación de Lucas Assadi, por lo que ahora el cuadro argentino buscará dar vuelta el cruce frente a su público en el Estadio Libertadores de América.

¿A qué hora juega la U?

Universidad de Chile visita a Independiente este miércoles 20 de agosto a partir de las 20:30 horas de Chile (21:30 de Argentina) en la ciudad de Buenos Aires.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez clasificará a la siguiente ronda si gana o empata. Si pierde por un gol, la llave se definirá en penales tras los 90 minutos. En cambio, si Independiente gana por dos o más tantos, será el que clasifique a los cuartos de final.

Un cambio en la formación de la U

Para este cotejo, la U no contará con Israel Poblete, quien se lesionó en la derrota por 3-1 contra Audax Italiano el pasado domingo, por lo que su reemplazante sería Sebastián Rodríguez, uno de los refuerzos que llegó al club en el último mercado. Marcelo Díaz irá al banco.

El resto del equipo será el mismo que cayó el fin de semana, incluyendo a Matías Sepúlveda como carrilero por izquierda y a Nicolás Ramírez en la línea defensiva.

De esta forma, los laicos formarían con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Independiente con dos chilenos de titulares

En tanto, Independiente afronta el partido en un durísimo momento, pues el sábado perdió con Vélez Sarsfield, resultado que lo tiene como colista del Grupo B de la liga argentina, con apenas dos puntos y siete partidos sin ganar.

Además, en este cotejo no estará Matías Abaldo, quien fue expulsado en Santiago. Los seleccionados chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral irían desde el arranque, mientras que Pablo Galdames, sería suplente.

Con ese panorama, el cuadro de Independiente se formará con Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

