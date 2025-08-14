"El Diablo Rojo sufrió y cantaron los Ángeles Azules": Esto dijo la prensa argentina tras el triunfo de la "U" ante Independiente

14 ag. 2025 - 11:14 hrs.

Universidad de Chile dio el primer golpe en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar la noche del miércoles a Independiente de Avellaneda por un ajustado 1-0 en el Estadio Nacional.

Tras el cotejo, la prensa argentina resaltó el gran nivel que mostró el cuadro azul para derribar al Rojo en el reducto de Ñuñoa.

Lo que dijo la prensa de Argentina sobre el triunfo azul

Por ejemplo, el diario Olé publicó: "La 'U' se encargó de desnudar las falencias del Rojo cuando agarró la pelota y, por momentos, lo dejó sin ropa". Además, destacó a Lucas Assadi y su gol, sobre el cual dijeron: "una genialidad de Assadi, quien definió desde fuera del área como si fuese un penal: un golazo terrible".

En tanto, Clarín también se sumó a los elogios al volante ofensivo de los estudiantiles. "Este '10' de 21 años que sabe a lo que juega". Eso sí, sostuvo que el partido pasó por el cansancio de Independiente: "La intención saludable del Rojo de ir a buscarlo y ser directo. Esa voracidad le duró menos de 20 minutos".

Por su lado, ESPN Argentina comentó: "Las veces que el dueño de casa logró superar la primera presión consiguió generar peligro. Esta fue una constante".

Por último, El Gráfico Argentina lamentó que "todo lo bueno que insinuó Independiente para alcanzar la paridad comenzó a perder peso y la 'U' aprovechó el hombre de más para controlar el partido". Además, agregó que "El Diablo Rojo sufrió en Chile y cantaron los Ángeles Azules".