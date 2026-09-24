Suspenden partido entre Everton y Universidad de Chile por graves incidentes en el estadio Sausalito
- Por Cristian Latorre | Aton
¿Qué pasó?
El partido entre Everton y Universidad de Chile fue suspendido este jueves por graves incidentes registrados en el estadio Sausalito, en el marco de los octavos de final de Copa Chile.
El encuentro se disputaba con normalidad y tenía a los azules imponiéndose por 1-0, pero los problemas comenzaron en el minuto 82, cuando se escucharon bombas de estruendo lanzadas desde ambas galerías.
Posteriormente, una bengala cayó sobre la cancha, muy cerca de un futbolista de Universidad de Chile que se disponía a ejecutar un tiro de esquina.Ir a la siguiente nota
Apenas unos instantes después, otra bengala fue lanzada hacia la tribuna Pacífico, situación que llevó al árbitro Piero Maza a interrumpir el compromiso por motivos de seguridad.
Encuentro detenido por razones de seguridad
De acuerdo con información de Emol, el gerente deportivo de Everton, Gustavo Dalsasso, confirmó que el resto del partido quedó suspendido debido a los incidentes registrados en el recinto viñamarino.
El duelo correspondía a los octavos de final de Copa Chile y, hasta el momento de la suspensión, Universidad de Chile se imponía por 1-0.
Ante esta situación, el árbitro Piero Maza decidió detener el partido por razones de seguridad, determinación que posteriormente derivó en la suspensión del resto del compromiso.
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