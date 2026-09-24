Accidente de tránsito en Litueche deja cinco personas lesionadas y una atrapada

24 sept. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito registrado durante la noche de este jueves 24 de septiembre dejó cinco personas lesionadas en el sector Quelentaro, comuna de Litueche, en la región de O’Higgins.

De acuerdo con información preliminar de SENAPRED O’Higgins, el hecho involucró a un bus de la empresa TransAntin, que por causas que aún se investigan chocó con un ladero de cerro.

Producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas y una quedó atrapada al interior del vehículo.

Continúan las labores de emergencia en el sector

Hasta el lugar se trasladaron distintos equipos de emergencia para atender la situación, entre ellos voluntarios de Bomberos de Litueche y Bomberos de San Pedro, además de personal de GRD Litueche, Carabineros y una ambulancia local.

En tanto, el tránsito se mantiene regulado en el sector mientras continúan las labores de emergencia.