Ejercito rematará vehículos y maquinaria que dieron de baja: Así puedes participar

23 sept. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Chile rematará una serie de bienes que fueron dados de baja y que serán vendidos mediante una licitación pública. En total se ofrecerán 123 lotes que contienen vehículos, maquinaria, vestuario y distintos elementos de uso militar.

Entre las especies incluidas se encuentran camiones, tractocamiones, semirremolques, motocicletas, Jeeps, neumáticos y equipamiento de intendencia. También figuran vehículos de marcas como Mercedes-Benz, DAF, Honda, Toyota, Hino, AIL Storm y Bombardier.

Según las bases, se trata de especies que dejaron de ser utilizadas por la institución debido a su obsolescencia técnica para los requerimientos del Ejército o porque cumplieron su vida útil.

¿Qué bienes se pueden encontrar?

Dentro del listado de bienes que serán rematados se encuentra un Mercedes-Benz Unimog 1300 L de 1985, cuyo precio mínimo parte en $6 millones, además de tractocamiones DAF y Jeeps AIL Storm de 2001.

Los valores dependen de cada lote y parten desde los $3.960, precio correspondiente a un conjunto de neumáticos. En el caso de los vehículos, el precio mínimo de los Jeeps AIL Storm es de $675.806, mientras que algunos camiones superan los $2 millones.

En tanto, algunos semirremolques alcanzan valores cercanos a los $3 millones.

Los bienes están distribuidos en recintos militares de distintas ciudades, entre ellas Arica, Temuco, Valdivia, Osorno, Punta Arenas, Santiago y Colina.

¿Cómo participar?

Las ofertas deben ser por un monto igual o superior al valor mínimo establecido para cada lote. Puedes revisar los detalles en este listado oficial publicado por el Ejército. La exhibición de las especies se realizará entre el 23 y el 25 de septiembre, de 09:00 a 16:00 horas, en los lugares indicados para cada una.

En caso de que tengas consultas sobre el proceso o los bienes, podrás realizarlas hasta las 16:00 horas del 25 de septiembre, mientras que las respuestas serán dadas a conocer hasta el 29 de septiembre.

Las propuestas deberán presentarse el 1 de octubre, entre las 08:30 y las 09:00 horas, en el Cuartel General de la III División de Montaña, en Valdivia.

Requisitos para ofertar:

Propuesta en sobre cerrado.

Declaración jurada simple que acredite que el oferente no tiene un conflicto de intereses.

Certificado de conformidad y conocimiento de las bases de la licitación.

Acreditación de la identidad y documentación correspondiente a persona natural o jurídica, según corresponda.

Tras la adjudicación, los compradores tendrán hasta 30 días hábiles para retirar los bienes, una vez cumplidos los trámites establecidos en las bases.