"Me fui a pabellón": Pamela Díaz sufre problema dental y tuvo que ser intervenida

23 sept. 2026 - 17:12 hrs.

Con dificultades para hablar y acompañada por su hijo, Pamela Díaz contó a través de redes sociales que debió acudir a un centro de salud luego de sufrir un accidente que afectó su mandíbula.

La comunicadora publicó un video mientras era trasladada en vehículo por su hijo Mateo Neira, en el que comenzó relatando lo ocurrido: “People, aquí voy con el niño. No saben lo que me pasó”.

Luego explicó que el episodio había ocurrido el día anterior y que se encontraba con dolor. “Ayer se me salió una muela y se me desencajó la mandíbula, así que ahora me voy al doctor para ver si me la encajan porque me duele”, señaló la dueña del canal de streaming Once.

¿Cómo se encuentra Pamela Díaz?

Hasta ahora, La Fiera no ha explicado en qué circunstancias ocurrió el accidente ni cómo se produjo la lesión. Tampoco ha informado públicamente cuál fue el diagnóstico que recibió después de acudir a un centro de salud.

Horas más tarde, Díaz entregó una nueva señal a través de sus redes sociales al publicar una fotografía en la que aparecía en el dentista, aunque sin detallar el procedimiento al que fue sometida.

"Me fui a pabellón, me pusieron un implante, tenía otra embarrada más en los dientes y yo creo que tengo un estrés. Me estoy diagnosticando yo que tengo un estrés porque conozco mi cuerpo", sostuvo, mientras la anestesia en la boca aún se mantenía activa.

¿Qué es una dislocación de mandíbula?

La lesión descrita por la comunicadora corresponde a una dislocación de la mandíbula, que ocurre cuando este hueso pierde su alineación con el hueso temporal del cráneo en la zona de la articulación temporomandibular (ATM).

Según información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, este tipo de desplazamiento puede producirse por distintas situaciones, entre ellas golpes o caídas, bostezos excesivos y algunos procedimientos médicos.

Todo sobre Pamela Díaz