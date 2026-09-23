"Vamos a insistir por el Senado": Vicepresidente Alvarado cuestiona rechazo a ampliar plazo para expulsiones

23 sept. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, cuestionó el rechazo de la Cámara de Diputados a la ampliación del plazo para concretar expulsiones administrativas de migrantes irregulares y anunció que el Gobierno insistirá con la iniciativa en el Senado, al considerar que la medida es “fundamental” para su política migratoria.

¿Qué dijo el vicepresidente?

“Nosotros, como estamos conscientes de que tenemos que hacer cumplir la ley y que necesitamos regularizar la situación, vamos a insistir por el Senado", afirmó Alvarado.

El secretario de Estado aseguró ante la prensa “que este plazo, ampliación del plazo para expulsión de migrantes irregulares, es fundamental en la política migratoria".

"No debemos olvidar que, durante mucho tiempo la falta de control en las fronteras, la porosidad de las mismas, hizo que ingresaran a nuestro país muchos inmigrantes irregulares. Y tal es así que al llegar al Ministerio del Interior me encontré con 40.000 decretos de expulsión sin ejecutarse", recordó.

El vicepresidente criticó que “cuando vemos ayer que hay 50 parlamentarios de oposición que votan en contra pudiendo apoyar esta iniciativa, yo lo encuentro una inconsecuencia, porque si durante su Gobierno los dejan ingresar y hoy día ellos lo dejan ingresar, dictan decretos de expulsión y nosotros queremos cumplir esos decretos y necesitamos ampliación de los 5 días para materializar los trámites administrativos que supongan, significa que lo dejaron entrar y hoy día ellos mismos no quieren que se vayan".

"Respecto al contenido del proyecto es bien claro y bien simple. Se discutió en las comisiones y personas que votaron a favor en las comisiones votaron en contra en la sala. Entonces, yo lo único que quiero pedir es un sentido de responsabilidad", agregó.

Alvarado añadió que “aquí no se trata de oponerse a un Gobierno, aquí lo que se trata es de regularizar una situación migratoria irregular que muchos aspectos que dicen relación con la delincuencia y el narcotráfico están generando un problema serio en el país".

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