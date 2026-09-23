Violenta riña entre vecinos termina con un hombre baleado y varias armas incautadas en La Granja

23 sept. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por Carabineros de la 13ª Comisaría La Granja, luego de protagonizar un violento incidente entre vecinos que terminó con un joven de 31 años herido a bala.

El procedimiento se registró en la intersección de calle Colbún con avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez, hasta donde llegó personal policial tras recibir una denuncia por una riña entre sujetos que se encontraban, presuntamente, armados.

Durante el operativo, Carabineros incautó un revólver con encargo vigente por robo, además de tres escopetas de fabricación artesanal y municiones.

Intimidó a vecino con una escopeta artesanal

De acuerdo con los antecedentes recopilados por Carabineros, una de las personas involucradas relató que, mientras se encontraba cerca de su domicilio, habría sido intimidada por un vecino que portaba una escopeta de fabricación artesanal.

Tras el incidente, el sujeto habría regresado hasta su inmueble, desde donde extrajo un revólver y efectuó diversos disparos en contra del hijo de la víctima, un hombre de 31 años.

El joven recibió dos impactos balísticos en sus extremidades inferiores y fue trasladado para recibir atención médica. Se informó que se encuentra fuera de riesgo vital.

Incautaron armas y municiones

Tras los disparos, personal policial detuvo al presunto autor de los hechos e incautó en la vía pública el revólver que habría sido utilizado en el ataque, junto con cinco municiones percutidas.

Posteriormente, Carabineros ingresó al inmueble del detenido, donde encontró otras armas y municiones: tres escopetas de fabricación artesanal y cuatro cartuchos calibre 12.

El revólver, en tanto, mantenía un encargo vigente por robo, antecedente que también fue incorporado al procedimiento.

Detenido será puesto a disposición del tribunal

El mayor Axel Höger, de la 13ª Comisaría La Granja, entregó detalles del procedimiento y confirmó que el detenido será presentado ante la justicia.

"Carabineros de la 13ª Comisaría de La Granja logró la detención de un individuo por el delito de homicidio en calidad de frustrado e infracción a la Ley de Control de Armas. Determinados vecinos se encontraban enfrascados en una riña, incautándose tres armas características artesanales y un revólver con encargo por robo vigente del año 2023".

Respecto de la víctima, el oficial señaló que "la persona de 31 años mantiene dos impactos balísticos en sus extremidades inferiores, sin riesgo vital".