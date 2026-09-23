Sindicato por muerte de funcionario en Minera Escondida: "Todo trabajador tiene derecho a volver sano y salvo de sus labores"

23 sept. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de Minera Escondida murió durante la jornada de este miércoles 23 de septiembre tras sufrir un accidente al interior del área mina, mientras "realizaba labores de mantención".

La información fue confirmada tanto por la empresa como por el Sindicato N°1 de Trabajadores, organización a la que pertenecía el fallecido.

Desde la compañía informaron que activaron sus protocolos internos y que todas las actividades operacionales de la mina fueron suspendidas. En paralelo, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Sindicato exige una investigación exhaustiva

Por su parte, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida lamentó la muerte de uno de sus socios y entregó sus condolencias a la familia y compañeros.

Según detalló la organización sindical, el trabajador se encontraba realizando labores de mantención en una pala de extracción cuando ocurrió el accidente.

El sindicato exigió que las autoridades administrativas y judiciales desarrollen "una investigación exhaustiva" para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho".

"Todo trabajador tiene derecho a volver sano y salvo de sus labores", sostuvo la organización, que también llamó a reforzar los protocolos de trabajo seguro y su supervisión.

Sindicato menciona otro accidente ocurrido meses atrás

En su comunicado, el Sindicato n.º 1 señaló además que hace pocos meses se registró otro accidente de alto potencial en la misma área.

De acuerdo con la organización, en aquella oportunidad se solicitó adoptar medidas de refuerzo en materia de seguridad.

"Hace pocos meses en la misma área hubo otro accidente de alto potencial, sobre el que pedimos adoptar las medidas de refuerzo en la seguridad, observando que las presiones por la continuidad operacional y productividad no pueden significar la falta de control de graves riesgos... El Sindicato mantendrá un estrecho seguimiento sobre las medidas e investigaciones que deben realizarse y dará todo el apoyo necesario a la familia de nuestro compañero fallecido", cerró el texto.

Minera Escondida suspende operaciones e inicia investigación

A través de una declaración pública, Escondida | BHP lamentó el fallecimiento del trabajador y señaló que el accidente ocurrió "en el área mina, mientras realizaba actividades de mantención".

La compañía dijo que informó de inmediato a la autoridad y "activó los protocolos internos correspondientes" tras conocerse el hecho.

Asimismo, comunicó que todas las actividades operacionales de la mina se encuentran suspendidas, mientras se desarrolla una investigación destinada a esclarecer las causas del accidente: "A nombre de todo el equipo de Escondida, enviamos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a su familia y compañeros de trabajo", expresó la empresa.