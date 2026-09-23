Robo a camión con cigarrillos: Detienen a tres sujetos y recuperan más de 3.000 cajetillas avaluadas en $13,8 millones

23 sept. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas durante la mañana de este miércoles tras participar en el robo a un camión que transportaba cigarrillos. El procedimiento policial permitió, además, recuperar más de 3.000 cajetillas, avaluadas en aproximadamente $13,8 millones.

El hecho ocurrió cerca de las 09:37 horas, cuando cuatro sujetos habrían intimidado con armas de fuego a los trabajadores que trasladaban la carga. Los individuos posteriormente traspasaron parte de las especies a un furgón.

¿Qué dijo Carabineros?

Según explicó el capitán Jonathan Mansilla, subcomisario de la 10.ª Comisaría de La Cisterna, el procedimiento se inició luego de la denuncia realizada por los ocupantes del vehículo.

"Esto se originó en la hora de la mañana, 9:37 aproximadamente, donde personas de transporte de BAT Chile, de Tabacos, fueron víctimas de asalto por parte de cuatro sujetos chilenos, que los intimidaron con armas de fuego, los agredieron y traspasaron parte de la carga a un furgón que mantenía encargo vigente por robo”, afirmó la autoridad policial.

Seguimiento permitió detener a tres sujetos

El seguimiento policial se inició gracias al GPS que mantenía parte de la carga sustraída. Carabineros realizó una persecución controlada por Avenida Américo Vespucio, que terminó en la comuna de San Ramón.

En el operativo participaron efectivos de radiopatrullas, de la 10.ª Comisaría de La Cisterna y de la Sección de Investigación Policial (SIP), quienes lograron detener a tres de los cuatro presuntos autores.

"Se hizo un seguimiento por parte de Avenida Américo Vespucio, que finalizó en el sector sur de Santiago, en la comuna San Ramón, donde Carabineros lograron la detención de 3 de los autores del hecho”, detalló el capitán Mansilla.

Los tres detenidos son hombres de 20 años, de nacionalidad chilena, y cuentan con antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos receptación.

El cuarto involucrado aún no ha sido detenido y Carabineros continúa realizando diligencias para dar con su paradero.

Recuperan más de 3.000 cajetillas

De acuerdo con la información entregada por la empresa, se recuperaron más de 3.000 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, cuyo valor aproximado alcanza los $13,8 millones.

Los trabajadores que se encontraban trasladando la carga fueron agredidos e intimidados durante el asalto. Sin embargo, se encuentran fuera de riesgo y con lesiones leves.

Pese a que durante el procedimiento se habría utilizado un arma de fuego para intimidarlos, hasta el momento Carabineros no ha encontrado armamento.

“Ellos están bien de salud, fueron agredidos básicamente e intimidados con armas de fuego; aparentemente eran armas de fuego, no se encontraron armas de fuego, pero sí parte de la carga y también del elemento donde fueron transportadas”, explicó el capitán Mansilla.

“Tenemos personal SIP desplegado, estamos incautando cámaras, videograbaciones, estamos haciendo lo propio para poder correlacionar a los autores del hecho con las imágenes que se obtuvieron desde el lugar del robo”, señaló la autoridad policial respecto a las diligencias que se están desarrollando.

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