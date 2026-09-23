Tras su discurso en la ONU: ¿Qué le queda por delante al Presidente Kast en su gira por Nueva York?

23 sept. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast ya cumplió con el hito central de su gira a Estados Unidos: Su primer discurso como Jefe de Estado ante la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde afirmó que "la ONU no ha estado a la altura de los desafíos" que enfrenta el mundo. Pero su itinerario en Nueva York está lejos de terminar, y la jornada de este miércoles y la de mañana jueves aún contemplan una serie de compromisos bilaterales.

Tras la intervención ante la Asamblea General, el mandatario sostuvo, además, un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y participó en la reunión Escudo de las Américas, en el marco de la agenda que la Cancillería diseñó para esta primera participación de Kast en el foro multilateral.

Según el itinerario difundido por la Oficina del Presidente de la República, la agenda de este miércoles —a contar de las 15:00 horas de Nueva York (16:00 en Chile)— contempla reuniones con jefes de Estado y organismos internacionales, mientras que la jornada del jueves 24, la última en territorio estadounidense, incluye una entrevista a Bloomberg TV, un almuerzo con inversionistas y un encuentro con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Con este cierre de agenda, el Presidente Kast buscará capitalizar su primera participación en la ONU con gestos de política exterior hacia distintos bloques —Europa, América Latina y organismos multilaterales— antes de retomar su itinerario en Chile ese mismo jueves por la noche.

Así será la agenda del Presidente Kast tras hablar ante la ONU

Miércoles 23 de septiembre (desde las 15:00 horas)

15:00 horas (16:00 en Chile): Participa en el Compromiso de Santiago, Encuentro de Jefes de Estado sobre Crimen Transnacional Organizado.

16:00 horas (17:00 en Chile): Participa en el evento BBNJ First Movers: High Seas Ambition, sobre el Acuerdo de Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional.

17:00 horas (18:00 en Chile): Reunión de trabajo con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

17:30 horas (18:30 en Chile): Reunión de trabajo con la Directora General de Operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde.

Jueves 24 de septiembre (última jornada en Nueva York)

08:25 horas (09:25 en Chile): Participa en un conversatorio con el Council on Foreign Relations.

11:30 horas (12:30 en Chile): Concede entrevista a Bloomberg TV. A continuación de la entrevista, participará de un almuerzo con inversionistas estadounidenses.

14:30 horas (15:30 en Chile): Sostiene reunión de trabajo con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

19:00 horas (20:00 en Chile): Emprende su regreso a Chile.

Todo sobre Gobierno de Kast