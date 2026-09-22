"Hoy perdió Chile": Presidente Kast lamentó rechazo a reforma que ampliaba plazo para expulsar a migrantes irregulares

22 sept. 2026 - 19:09 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados rechazó este martes, por un solo voto, el proyecto que buscaba ampliar de 5 a 30 días el plazo para detener y expulsar a migrantes irregulares que ya cuentan con decreto de expulsión tramitado.

Consultado sobre lo ocurrido, el Presidente José Antonio Kast, desde Nueva York, fue categórico al calificar la derrota legislativa: "Hoy día perdió Chile frente a una situación que se podía mejorar rápidamente. Algunos no quisieron; yo espero poder convencerlos de que eso tenemos que cambiarlo".

¿Qué dijo el Presidente Kast sobre el rechazo a la reforma para detener y expulsar a migrantes irregulares?

El mandatario explicó que la iniciativa buscaba dar a las instituciones correspondientes un margen razonable para ejecutar las expulsiones una vez finalizados los trámites legales. En sus palabras: "Solamente amplía el plazo de 5 a 30 días para que las instituciones que corresponden, una vez que están dictados los decretos de expulsión, donde se ha hecho toda la tramitación legal, puedan detener a una persona y expulsarla no en 5 días, sino poder hacerlo dentro de un plazo de 30 días prorrogable".

Consultado sobre si hubo un error de cálculo político por parte del Ministerio de la Segpres, Kast evitó atribuir responsabilidades directas al ministro Álvaro García Ruminot, y en cambio apuntó a los propios parlamentarios, señalando que "son aquellos parlamentarios que votaron en contra, se abstuvieron, no estuvieron estando en Chile, los que tendrán que explicarnos por qué tenemos una diferencia en esto".

El presidente insistió en que el problema no se reduce a un voto aislado, sino a una falta de convicción más amplia entre distintos sectores: "Mi problema no es un voto, es no haber sabido quizás transmitirles la urgencia a aquellos parlamentarios que votaron en contra de que tenemos que tener todas las herramientas para poder expulsar a un migrante irregular". En esa línea, reafirmó su postura sobre el control migratorio con la frase: "El que entró por la ventana tiene que salir. Nosotros decimos que a Chile no entra nadie que no entre por la puerta".

Pese a evitar señalar con nombre y apellido a los responsables del resultado, Kast fue enfático en pedir una reflexión a quienes votaron en contra o se restaron de la votación: "No es emplazar a nadie, es decirles: hoy día perdió Chile, no perdió un sector político. Esto no es problema de un voto o dos votos". Agregó que en la comisión legislativa previa existía un amplio acuerdo para avanzar en el proyecto, lo que hace más incomprensible su fracaso en la sala.

De cara a los próximos pasos, el mandatario anunció que el Gobierno no dará por cerrado el tema y buscará reponer la iniciativa. Las alternativas son insistir en el Senado o presentar un nuevo proyecto de ley desde el Ejecutivo.

"Vamos a hacer, vamos a ocupar todas las herramientas que tenemos, sea con una insistencia, buscando otros proyectos de ley, para sacar adelante el proyecto. E invito a todos a sumarse", cerró Kast, vinculando la medida a su llamado más amplio a la unidad nacional sobre la seguridad y el orden migratorio.

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