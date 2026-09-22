Caso Bruma: Gobierno confirma entrega de pensiones a familiares

22 sept. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó la entrega de pensiones de gracia a familiares de las víctimas de la tragedia de la embarcación Bruma, accidente marítimo que afectó a la comunidad pesquera de la Región del Maule.

Según informó el canal Contivisión, la medida es encabezada por la Delegación Presidencial Regional del Maule y contempla, en una primera instancia, la entrega del beneficio a cuatro familias de personas que perdieron la vida en el accidente.

La ayuda económica busca apoyar a los familiares afectados por la tragedia, en medio de las consecuencias que ha dejado el hecho y a pocos días de un nuevo proceso de reformalización.

“Es una gran ayuda para cada uno de nosotros”

Una de las familiares que recibirá el beneficio valoró la medida y destacó el impacto económico que ha tenido la tragedia para las familias.

“Se la jugaron por nosotros para poder tener esta pensión, que es una gran ayuda para cada uno de nosotros”, señaló la mujer, en declaraciones recogidas por Contivisión.

En esa línea, explicó que las familias han debido enfrentar distintas dificultades desde el accidente: “Se nos han presentado situaciones bastante complicadas, bastante diferentes, la vida cambió”.

Beneficio busca apoyar a las familias afectadas

La familiar también destacó que la pensión representa un respaldo para enfrentar las dificultades económicas que surgieron tras la tragedia: “Es una ayuda que viene a solucionar varios de nuestros problemas económicos que estamos presentando cada una de las familias”, afirmó.

De acuerdo con lo informado por el citado medio, la entrega de estos beneficios se realiza a través de la Delegación Presidencial Regional del Maule y está dirigida a familiares de quienes perdieron la vida en el accidente de la Bruma.

La medida se conoce a días de un nuevo proceso de reformalización relacionado con el caso, mientras las familias continúan enfrentando las consecuencias de una tragedia que impactó a la comunidad pesquera de la región.