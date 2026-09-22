"No ha estado a la altura de los desafíos": Presidente Kast critica a la ONU en su primera intervención ante la Asamblea General

22 sept. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast intervino ante la Asamblea General de Naciones Unidas, instancia en la que realizó una dura crítica al funcionamiento de la organización y cuestionó su capacidad para responder a los conflictos y desafíos actuales.

En su discurso, el mandatario sostuvo que la ONU mantiene una estructura que responde a un escenario internacional distinto al actual y apuntó directamente al funcionamiento del Consejo de Seguridad y a la burocracia de la organización.

“Esta Organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”, afirmó Kast ante los representantes de los países miembros.

Kast cuestiona el funcionamiento de Naciones Unidas

El Presidente sostuvo que las dificultades de la ONU no se limitan al liderazgo de la organización, sino que también están relacionadas con su capacidad de actuar frente a las crisis internacionales.

“No es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción. Naciones Unidas durante las últimas décadas y por distintos motivos no ha sido parte de la solución a estos problemas”, señaló.

En esa línea, cuestionó que la estructura actual de Naciones Unidas continúe basada en un orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial: “No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026”, manifestó.

Según planteó Kast, la organización cuenta con una estructura que dificulta la toma de decisiones y la ejecución de medidas: “Se ha construido una arquitectura que delibera en exceso y ejecuta con lentitud”, sostuvo.

Críticas al Consejo de Seguridad y a la burocracia

Otro de los puntos centrales de su intervención fue el funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo que, a juicio del mandatario, no representa adecuadamente la realidad internacional actual: “Un Consejo de Seguridad que refleja el escenario político de 1945 y no la realidad de 2026”, afirmó.

Kast también cuestionó el crecimiento de la estructura burocrática de la organización y el número de agendas que, según indicó, han terminado desplazando sus objetivos fundamentales: “Una burocracia que crece hacia adentro, al igual que en muchos países”, señaló.

A esto agregó una crítica a la proliferación de iniciativas dentro de Naciones Unidas: “Una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar aquello que esta organización se comprometió a hacer en su Carta fundacional: mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos”.

Pese a sus cuestionamientos, el Presidente aseguró que Chile mantiene su respaldo al organismo internacional: “Chile cree en Naciones Unidas, y creer en ellas implica exigirles que cumplan con su mandato”, afirmó.

Las tres propuestas de Chile para reformar la ONU

Durante su discurso, Kast planteó tres medidas para modificar el funcionamiento de Naciones Unidas.

La primera apunta a reducir la burocracia y concentrar los recursos en las áreas que, según explicó, tienen un impacto directo sobre las personas: “Reducir la burocracia y concentrar el presupuesto donde hay vidas en juego”, planteó.

Como segundo punto, propuso suspender aquellas agendas que no considere prioritarias para recuperar el foco de la organización: “Suspender las agendas que no son prioritarias, para devolver el foco a las que sí lo son”, señaló.

Finalmente, propuso una reforma al Consejo de Seguridad: “Reformar el Consejo de Seguridad, no como gesto simbólico, sino como condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas”, sostuvo.

Kast también abordó las guerras y la inteligencia artificial

Antes de sus críticas a Naciones Unidas, el mandatario abordó los efectos de los conflictos internacionales sobre la economía y llamó al cese de las guerras: “Por eso el llamado de Chile es directo: las guerras deben cesar”, afirmó, agregando que “la guerra no solo desangra a quien combate, sino que empobrece, al resto del mundo”.

En la segunda parte de su intervención, Kast también puso sobre la mesa el desafío que representa la inteligencia artificial y llamó a Naciones Unidas a asumir un papel en la discusión sobre esta tecnología.

“La inteligencia artificial no es solo un asunto técnico que podamos delegar en los expertos. Es un desafío ético y es también una cuestión geopolítica”, sostuvo.

El Presidente planteó que Chile busca avanzar bajo un modelo de “ritmo responsable”, combinando innovación, regulación e inversión en capacidades tecnológicas: “Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre la tecnología que va a decidir este siglo, antes que todo sea resuelto por un algoritmo”, concluyó.

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